Bild 11 / 11

Legende: Belgisches Wechselbad der Gefühle Matej Rodin (links) trifft in der 97. Minute zum 4:4 für Ostende in der belgischen Meisterschaft. Beim Gastspiel in Eupen nahe der deutschen Grenze führt das Team aus der Küstenstadt dreimal, verliert Innenverteidiger Anton Tanghe durch Platzverweis und gerät in der 84. Minute 3:4 ins Hintertreffen. Imago/Panoramic International