Bild 8 / 13

Legende: Schon wieder verloren Die Chicago Fire mit Xherdan Shaqiri (hier im Dreikampf mit Tayvon Gray und Andres Jasson) kommen in der MLS einfach nicht vom Fleck. Bei Titelverteidiger New York City setzt es ein 0:1 ab, es war das 9. sieglose Spiel in Folge für das Schlusslicht der Eastern Conference. Imago/Zuma Wire