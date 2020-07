Legende:

Noch mehr Bayern-Jubel

Auch die 2. Mannschaft der Bayern wurde Meister – in der 3. Liga. Der letztjährige Aufsteiger aus der Regionalliga darf jedoch nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die Torjägerkanone holte sich der 25-jährige Kwasi Okyere Wriedt mit 24 Toren. Der Mann mit 13 Minuten 1. Bundesliga in den Beinen wechselt nun zu Willem Tilburg.

