Legende: Führung – Ausgleich – Siegtreffer Beim Heimspiel der AS Roma gegen Spezia glichen die Gäste in der 90. Minute zum 3:3 aus. Doch in der 2. Minute der Nachspielzeit besorgte Lorenzo Pellegrini der favorisierten AS Roma doch noch den 4:3-Sieg. imago images