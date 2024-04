2 / 11

Legende: Matchwinner In der Schlussphase macht Hertha BSC in Paderborn aus einem 1:2 ein 3:2. Das goldene Tor erzielt Haris Tabakovic in der 90. Minute. Für den gebürtigen Schweizer ist es bereits der 18. Saisontreffer in 26 Einsätzen. IMAGO Images/Ulrich Hufnagel