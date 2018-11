Legende:

In Kung-Fu-Manier

So hitzig wie in Istanbul ging es in Neapel nicht zu und her – auch wenn das Bild etwas anderes suggeriert. Dries Mertens, der hier in der Luft schwebt, steuerte zum 5:1-Sieg von Napoli gegen Empoli gleich 3 Tore bei.

