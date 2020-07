Legende:

Schon einmal vom TSV Hartberg gehört?

Der Klub aus der Steiermark stieg am 29. Mai 2018 erstmals in die österreichische Bundesliga auf, nachdem man zunächst die Lizenz nicht erhalten hatte. Unter Coach Markus Schopp schaffte man in der ersten Saison den Klassenerhalt. In der Spielzeit 2019/20 gelang nun gar die Qualifikation für den Europacup.

