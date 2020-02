Legende:

Debüt II

3 Tage nach dem Wechsel von Milan zu Eindhoven kam Ricardo Rodriguez zu seinem ersten Einsatz in der niederländischen Meisterschaft. Der Verteidiger wurde gegen den Erzrivalen Ajax Amsterdam in der 70. Minute eingewechselt. An der 0:1-Niederlage konnte er indes nichts ändern.

imago images