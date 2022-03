Bild 3 / 14

Legende: Premiere down under Léo Lacroix ist als Innenverteidiger nicht in erster Linie fürs Toreschiessen zuständig. Im Alter von 30 Jahren erzielt der Romand nun erstmals in seiner Profikarriere zwei Tore in einem Spiel. Der Akteur von Western United köpfelt gegen die Newcastle Jets zweimal ein und führt das Team aus Melbourne zum 2:1-Sieg. imago images