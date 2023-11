Bild 1 / 11

Legende: Torschütze am Ehrentag An seinem 30. Geburtstag darf Christian Fassnacht jubeln. Der ehemalige YB-Stürmer trifft für Norwich City zum 1:0 gegen Cardiff. Am Ende heisst es 3:2 für Fassnachts Team. Grund zum Feiern ist also vorhanden. IMAGO / Focus Images