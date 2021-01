Bild 4 / 15

Legende: Sunderland 'til he dies? Chris Maguire vom englischen Traditionsklub AFC Sunderland in der Partie gegen AFC Wimbledon in der drittklassigen League One. Der 6-fache englische Meister, dessen Besitzer seit kurzem ein Schweizer ist, spielt bereits die 3. Saison in dieser Liga und befindet sich auch nach dem 3:0-Sieg gegen Wimbledon nur auf einem Mittelfeld-Platz. imago images