Legende: Ende einer Serie 15 Heimspiele in Folge konnte Aston Villa in der Premier League gewinnen. Zuletzt gingen auch ManCity und Arsenal ohne Punkte nach Hause. Nun endete die eindrückliche Serie gegen Sheffield United. Das Team von Trainer Unai Emery konnte sich gar glücklich schätzen, zumindest 1 Punkt mitzunehmen. Der 1:1-Ausgleich gelang erst in der 97. Minute.