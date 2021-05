Bild 8 / 12

Legende: Die Hände gen Himmel Bayern München hat am Samstag zum 9. Mal in Serie die Bundesliga gewonnen. Und das nicht irgendwie, sondern mit einer 6:0-Gala gegen Borussia Mönchengladbach. Insgesamt ist es die 31. Meisterschale, die demnächst im prallgefüllten Trophäenschrank an der Säbener Strasse Platz findet. imago images