Legende:

On fire

«We said signings not sign Ings», spotteten die Liverpool-Fans einst auf Twitter nach der Verpflichtung von Danny Ings. Der 27-jährige Stürmer von Southampton zerriss bei den «Reds» keine allzu grossen Stricke, spielt nun aber die Saison seines Lebens. Beim 2:1-Sieg gegen Leicester am Samstag erzielte der Engländer seinen 14. Saisontreffer.

Keystone