Bild 8 / 10

Legende: Die lieben Nerven Im Trikot von YB hat Jordan Siebatcheu in der Super League sämtliche Penaltys verwertet. Bei Union Berlin tut er sich in dieser Sparte schwerer. Gegen Hoffenheim setzte er den Elfmeter an den Pfosten - bereits sein zweiter Fehlschuss in der aktuellen Saison. IMAGO / Jan Huebner