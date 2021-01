Bild 4 / 16

Legende: Der Zweikampf Es sieht wie das mutige Eingreifen eines Keepers gegen einen Stürmer an der Strafraumgrenze aus. Doch es handelt sich um einen Zweikampf an der Seitenlinie zwischen Wolfsburgs Paulo Otavio (am Boden) und Sebastian Griesbeck von Union Berlin. imago images