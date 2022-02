Bild 3 / 10

Legende: Gegentor in der 96. Minute Calvin Bassey kann es nicht fassen. Die Glasgow Rangers kassieren beim Tabellen-10. Ross County in der 96. Minute das 3:3. Der Vorsprung des Leaders auf Stadtrivale Celtic schmilzt damit auf 2 Punkte und am Mittwoch findet das Derby im Celtic Park statt. imago images