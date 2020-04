Timm Klose stand im Insta-Live von SRF Red und Antwort – und gab Einblicke in seine Jugendjahre.

Als Timm Klose in Mutters Pelzmantel im Training erschien

Timm Klose verbringt die Corona-Pause in Norwich, wo er beim Tabellenletzten der Premier League seit gut vier Jahren unter Vertrag steht. Im Insta-Live mit SRF blickte der bald 32-Jährige auf seine Jugendjahre zurück.

So fuhr der Innenverteidiger während seiner Zeit bei Old Boys Basel meistens mit der Vespa ins Training, obschon er direkt neben dem Fussballplatz wohnte. Kloses Erklärung: «Ich war als Junger immer knapp dran. So ging es nur 30 Sekunden statt 2 Minuten.»

Im Ferrari des Vaters, im Nerz der Mutter

Auch sorgte Klose – der aus «gutem Elternhaus» kommt, wie er selber sagt – dann und wann für einen speziellen Auftritt im Training. «Einmal fuhr ich mit dem Ferrari meines Vaters vor. Ein anderes Mal kreuzte ich im Pelzmantel meiner Mutter auf», erzählte der 16-fache Natispieler lachend.

Nicht zwingend Ferraris, aber alte Autos generell haben es Klose bis heute angetan. Einer seiner Träume ist eine Oldtimer-Sammlung im grossen Stil.

Wie es um Kloses Planung für die Zeit nach der Karriere steht und ob er sich eine Rückkehr zum FCB vorstellen kann, erfahren Sie im Video.