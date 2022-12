Im Schatten des Affenfelsens bahnt sich zur Saisonhälfte ein umkämpftes Titelrennen um die Meisterschaft an.

Legende: Majestätisch Der «Rock of Gibraltar» thront hinter dem Victoria Stadium – hier bei einem EM-Qualispiel Gibraltars. IMAGO / Inpho Photography

Es gehört zu den pittoresksten Spielstätten im europäischen Fussball: das Victoria Stadium in Gibraltar. Seit dieser Saison versprüht die Liga im britischen Überseegebiet nebst der Kulisse mit dem Spannungsfaktor einen neuen Reiz.

Zur Saisonhälfte steht ein Trio mit je 25 Zählern punktgleich an der Spitze – in keiner anderen europäischen Liga ist die Meisterschaft derart umkämpft. Zum Vergleich: In der Super League weist YB nach 16 Runden bereits ein 10-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger Servette auf.

Für den Zusammenschluss am Kopf der «National Division» sorgte der Sieg von Bruno's Magpies im Spitzenkampf über die Lincoln Red Imps zum Vorrundenabschluss. Für den Serienmeister, welcher nach der englischen Stadt und dessen Fabelwesen-Wahrzeichen benannt ist, war das 1:3 die 1. Niederlage in der Liga seit über 600 Tagen.

Spannung ist damit garantiert, wenn nach dem Jahreswechsel in 10 Partien in einer Gruppe à 6 Teams der Meister ausgespielt wird. Besonders dankbar: Um alle Antworten zu bekommen, reicht den Fans ein Gang ins einzige Liga-Stadion.