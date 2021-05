Bild 5 / 12

Legende: Sieglosserie gestoppt Die gleiche Topleistung wie die Rangers in Schottland wird Sporting Lissabon nicht mehr schaffen. Der portugiesische Meister verlor das Prestige-Duell gegen Benfica in der zweitletzten Runde 3:4 und verlor damit zum ersten Mal in dieser Saison in der Liga NOS. Haris Seferovic erzielte wie Pedro Goncalves (im Bild) zwei Treffer. imago images