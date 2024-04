2 / 11

Legende: Weiter in Torlaune Hertha-Stürmer Haris Tabakovic zeigt sich auch nach der Nationalmannschaft-Pause von seiner gnadenlosen Seite vor dem Tor. Der in der Schweiz geborene Bosnier erzielt beim 3:3 gegen Nürnberg seine Liga-Tore 16 und 17. Es ist bereits sein 6. Doppelpack in dieser Saison, der 2. in Folge. IMAGO/Matthias Koch