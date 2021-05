Bild 4 / 11

Legende: Bürki schenkt Bender ein Tor Ebenfalls in Dortmund absolvierten die Bender-Zwillinge ihr letztes Profispiel. In der 89. Minute wurde Lars für Sven Bender bei Leverkusen eingewechselt. Lars Bender trat kurz danach zum Strafstoss an – und traf. Roman Bürki zeigte in dieser Situation Grösse und liess den Ball passieren. Der Schweizer Goalie blieb einfach in der Mitte stehen. Keystone