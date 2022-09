Bild 2 / 12

Legende: Legt die Messlatte höher Erling Haaland trifft und trifft und trifft. So auch bei Wolverhampton, womit der Norweger den nächsten Rekord aufstellte: Er traf in jedem seiner ersten 4 Auswärtsspiele. Dies hatte zuvor in der Premier League noch kein Spieler geschafft. Seit seinem Abgang bei Salzburg im Januar 2020 hat Haaland in 99 Pflichtspielen 100 Tore erzielt. Getty Images/Laurence Griffiths