Young Boys, aufgepasst: Beim nächsten Champions-League-Gegner der Berner, Atalanta, läuft es derzeit wie am Schnürchen. «La Dea» erringt mit dem 3:1 in Parma den 7. Ligasieg in Folge und hievt sich am Samstagabend an die Tabellenspitze.

Keystone/EPA/SERENA CAMPANINI