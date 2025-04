Bild 2 von 12. 3. Aufstieg in Serie. Die filmreife Erfolgsstory geht weiter: Der AFC Wrexham hat den Durchmarsch in die 2. englische Liga geschafft. Vor den Augen der prominenten Klubbesitzer und Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney gewann der walisische Traditionsverein am Samstag 3:0 gegen Charlton und machte am vorletzten Spieltag den 3. Aufstieg hintereinander perfekt.

Bildquelle: Imago/Colorsport.

