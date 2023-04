Bild 9 / 12

Legende: Von wegen Beine hochlagern Andere Fussballer lassen es nach ihrem Karriereende ruhig angehen, nicht so Arjen Robben. Der 39-jährige Niederländer, der seine Fussballschuhe 2019 an den Nagel gehängt hatte, nahm am Sonntag am Rotterdam-Marathon teil. Nach beachtlichen 2:58:33 Stunden erreichte er das Ziel und unterbot so seine selbst angepeilte Marke von drei Stunden. IMAGO / Pro Shots