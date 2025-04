Bild 2 von 11. Trifft er den Ball oder den Gegenspieler? In der Wiederholung wird's klar: eindeutig Gegenspieler Julian Pauli. Noah Loosli von Greuter Fürth verursachte in der 2. Bundesliga gegen Köln einen Elfmeter. Diesen verwandelte Luca Waldschmidt souverän zum 1:1-Endstand. Durch das Unentschieden verpassten die Gäste aus Köln, bei denen Joël Schmied durchspielte, den Sprung an die Tabellenspitze.

Bildquelle: Imago/Beautiful Sports.

