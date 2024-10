10 / 11

Legende:

Blutzoll für drei Punkte entrichtet

Strahinja Pavlovic ist den Schweizern vom Länderspiel in Serbien noch in schreckhafter Erinnerung. Mit seinem Klub Milan legt sich der ehemalige Basler beim Verteidigen des 1:0 in Unterzahl gegen Udinese so richtig ins Zeug. Mit Erfolg.

