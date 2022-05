Bild 8 / 11

Legende: Gute Nachrichten Mit wem Cremonese-Akteur Gianluca Gaetano da wohl gerade telefoniert? Auf jeden Fall wird die Person am anderen Ende Freude haben: Gaetanos Klub sichert sich am letzten Spieltag in Como den Aufstieg in die Serie A. IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto