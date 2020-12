Bild 7 / 13

Legende: Meisterfeier im hohen Norden So feiert ein Klub, der erstmals in seiner 104-jährigen Geschichte Meister wird. Das norwegische Team Bodö/Glimt stand bereits 5 Spieltage vor Saisonende als Meister fest und erhielt am Samstag den Pokal. Es ist das erste Mal, dass ein Klub aus einer Stadt nördlich des Polarkreises die norwegische Meisterschaft gewinnt. imago images