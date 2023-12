Bild 10 / 13

Legende: Unerwarteter Punktgewinn Nach 72 Minuten in Unterzahl, in der 88. Minute das 2:3 kassiert - Motherwell scheint in der schottischen Premiership gegen Dundee auf dem Weg in die Niederlage. Dann kommt Conor Wilkinson. Der Ire schafft in der 97. Minute den Ausgleich. Wieviele der 4239 Fans das Stadion schon verlassen hatten, ist nicht überliefert. Imago/Action Plus