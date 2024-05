3 / 10

Legende: So geht Platzsturm Nach 22 Jahren kehrt Ipswich Town zurück in die Premier League. Der Klub aus der Grafschaft Suffolk verteidigte am letzten Spieltag der Championship seinen Vorsprung auf das drittplatzierte Leeds erfolgreich. Damit machte der Aufsteiger Ipswich den Durchmarsch aus der drittklassigen League One perfekt. IMAGO / Shutterstock