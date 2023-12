3 / 13

Legende: Der Frust muss raus Zum ersten Mal in seiner Karriere flog Miro Muheim am Wochenende direkt vom Platz. Der Schweizer Verteidiger im Diensten des HSV wurde in der Partie gegen Paderborn nach VAR-Intervention für eine Notbremse vom Platz gestellt. Die Hamburger verloren die Partie mit 1:2. IMAGO / Justus Stegemann