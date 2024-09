1 / 10

«Alles okay» bei Pep und ManCity

Trainer Pep Guardiola zeigt es an: 0 Punkte hat der amtierende englische Meister Manchester City in den bisherigen 3 Liga-Spielen abgegeben. Auswärts bei West Ham siegten die «Citizens» am Samstag 3:1.

Imago/PA Images