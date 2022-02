Bild 7 / 12

Legende: Bääääh! Lange entspricht das Heimspiel der AS Roma gegen Hellas Verona (2:2) tatsächlich nicht dem Gusto von Trainer Jose Mourinho. Mit zwei Toren retten die Hauptstädter immerhin spät einen Punkt. Was Mourinho nicht an weiteren Mätzchen hindert, die ihm in der Nachspielzeit die rote Karte einbringen. imago images