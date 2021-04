Bild 12 / 15

Legende: Vorsprung aus der Hand gegeben Die Chicago Fire mit Trainer Raphael Wicky und Sportchef Georg Heitz kamen zum Saisonauftakt in der Major League Soccer gegen New England Revolution zu einem 2:2. Bereits nach 27 Minuten stand das Schlussresultat fest, nachdem das Heimteam vor gut 8000 Zuschauern im Soccer Field in Chicago nach elf Minuten bereits 2:0 geführt hatte. imago images