Akrobatisch unterwegs II

Beim Saisonauftakt in der Serie A versucht Milans Rafael Leao vergeblich, den Ball per Fallrückzieher im Tor von Torino unterzubringen. Die Mailänder erkämpfen sich schliesslich nach einem 0:2 noch einen Punkt. Der Schweizer Noah Okafor trifft in der 95. Minute zum Ausgleich.

Keystone/EPA/MATTEO BAZZI