Legende: Erstmals erstklassig Zum ersten Mal in der Klubgeschichte schaffte Holstein Kiel den Aufstieg in die Bundesliga. Dafür reichte am Samstag ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Nach Abpfiff verwandelte sich das Holstein-Stadion in eine einzige Festhütte. Keystone/DPA/Axel Heimken