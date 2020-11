Legende:

Depression im Revier

Seit dem 17. Januar hat Schalke in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Das 0:2 gegen Wolfsburg ist die 24. Partie ohne Sieg. Damit sind Bastian Oczipka, Steven Skrzybski, Malick Thiaw (von links) und Co. die Nummer 2 in der ewigen Schlechtesten-Liste der Liga. Nur Tasmania Berlin (31 sieglose Spiele 1965/66) war noch erfolgloser.

imago images