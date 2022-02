Bild 10 / 15

Legende: «Stop it, Putin!» In diversen Stadien wurden am Wochenende Zeichen für den Frieden in der Ukraine gesetzt. So auch in der Bundesliga. Neben Schweigeminuten für die Opfer gab es etwa in Frankfurt auf der Anzeigetafel eine Friedenstaube auf den Farben der ukrainischen Flagge. Auch die Aufforderung «Stop it, Putin!» war zu lesen. Keystone