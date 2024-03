12 / 12

Legende: Zwei Trainer, zwei Stimmungslagen Während Jürgen Klopp den FA Cup zum Ende seiner Amtszeit bei Liverpool nicht mehr in die Luft stemmen wird, kann Erik ten Hag in einer verpatzten Saison weiterhin auf einen Titel mit Manchester United hoffen. Möglich machts das an Drama nicht zu überbietende 4:3 nach Verlängerung im Viertelfinal. imago images/Shutterstock