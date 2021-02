Bild 11 / 11

Legende: Spitzenkampf am Bosporus Mesut Özil stand auch in seinem 2. Spiel für Fenerbahce nicht in der Startelf. Der Neuzugang gab nach seiner Einwechslung im Spitzenspiel gegen Stadtrivale Galatasaray zwar fleissig Anweisungen. Den 0:1-Rückstand konnte «Fener» aber nicht mehr wettmachen. imago images