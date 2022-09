Bild 1 / 12

Legende: Akrobatischer Torgarant Marko Arnautovic weiss auch mit 33 Jahren noch, wo das Tor steht. Beim 2:2 von Bologna in La Spezia markiert der Österreicher beide Tore für die Gäste und führt mit 5 Treffern in 5 Spielen die Torschützenliste der Serie A an. IMAGO / NurPhoto