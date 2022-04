Bild 1 / 13

Legende: Die obligate Bierdusche Eine solche setzte es am Samstag für Julian Nagelsmann ab, den jüngsten Meistertrainer des FC Bayern. In der Bundesliga gab es bereits zum 10. Mal in Folge kein Vorbeikommen am Rekordmeister. In der Champions League und im DFB-Pokal setzte es für die erfolgsverwöhnten Münchner in dieser Saison aber Enttäuschungen ab. imago images/Matthias Balk