Legende:

Hattrick der besonderen Art

Erstmals in der Premier-League-Geschichte verwandelt ein Spieler drei Elfmeter in einem Spiel. Bournemouths Justin Kluivert gelingt das Kunststück beim 4:2-Sieg bei Wolverhampton. Die Treffsicherheit liegt in der Familie. Kluiverts Vater Patrick galt in seiner Aktivzeit als einer der weltbesten Stürmer.

Imago/Action Plus