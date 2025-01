Legende: Treffsicher wie sein Namensvetter Beim 4:1-Heimsieg des Zweitligisten Almeria gegen den FC Sevilla in der Copa del Rey avancierte Luis Suarez zum Matchwinner. Der Kolumbianer in Diensten der Andalusier erzielte in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (54./78./96.) vom 1:1 zum 4:1 und führte Almeria in den Achtelfinal. imago images/Samuel Carreno