Legende: Ging während dem Spiel Cristiano Ronaldo. Imago/Shutterstock

Es ging auch ohne ihn: Manchester United lieferte beim 2:0 gegen Tottenham laut Coach Erik ten Hag die «beste Performance der Saison» ab. Erneut nicht in der Startaufstellung stand Cristiano Ronaldo.

Und obwohl er sich in der 2. Halbzeit längere Zeit aufwärmte, wurde er nicht eingewechselt. In der 88. Minute stapfte Ronaldo Richtung Spielertunnel, obwohl Ten Hag zu diesem Zeitpunkt noch zwei Wechselmöglichkeiten hatte.

«CR7» gegen Chelsea nicht dabei

Sein vorzeitiger Abgang hat nun Konsequenzen. ManUnited strich den 5-fachen Weltfussballer am Donnerstag für das Kader des Ligaspiels gegen Chelsea am Samstag. Der Rest des Teams sei ganz darauf fokussiert, sich auf diese Partie vorzubereiten.

Der 37-jährige Ronaldo kommt in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus. In der Liga stand er lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.