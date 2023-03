Für Superstar Cristiano Ronaldo läuft es in Saudi-Arabien weiter nicht rund. Nun verliert er mit seinem Klub auch noch die Leaderposition.

Legende: War schon besser aufgelegt Cristiano Ronaldo. imago images/MB Media Solutions

Für Cristiano Ronaldo und Al-Nassr hat das Spitzenspiel in Saudi-Arabien mit einer Enttäuschung geendet. Der fünffache Weltfussballer und sein neues Team unterlagen Al-Ittihad mit 0:1. Der Konkurrent übernahm dank dem Sieg gleichzeitig die Tabellenführung.

Begleitet von hämischen Messi-Rufen der gegnerischen Fans stapfte Ronaldo nach Spielschluss kopfschüttelnd vom Platz und trat dabei sichtlich frustriert gegen mehrere Wasserflaschen am Rande des Spielfeldes.

Der Stürmerstar aus Portugal hatte in der Schlussphase den Ausgleich auf dem Fuss gehabt, scheiterte aber am gegnerischen Goalie. Nach sieben Meisterschaftsspielen mit Al-Nassr steht Ronaldo bei acht Toren. In den vergangenen zwei Spielen gelang ihm kein Treffer.

«Wir sind enttäuscht über das Ergebnis, aber wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Saison und die kommenden Spiele», schrieb Ronaldo nach der Partie auf Twitter.