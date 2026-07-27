Legende: Ist sich mit «Kollege» Florian Plettenberg mal wieder uneins Transfer-Journalist Fabrizio Romano. Imago/Nicolo Campo

Die Transfer-Experten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg haben sich auf X ein öffentliches Wortgefecht geliefert und damit unfreiwillig ein Millionenpublikum unterhalten. Ausgangspunkt war der Transfer von Leipzigs Yan Diomande zu Real Madrid, dessen Vollzug Romano am Sonntagabend als perfekt bezeichnete. Plettenberg widersprach: Man werde nicht über «eine Pseudo-Einigung» berichten, so der Sky-Reporter.

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Daraufhin kam es zu einem direkten Wortgefecht. «Vielleicht sollte ich mal Nachrichten von vor ein paar Jahren teilen, in denen du mich gefragt hast: ‹Wie kann ich meine Followerzahl steigern?› oder ‹Deine Arbeit ist meine Motivation›», schrieb Romano, der 28,4 Millionen X-Follower hat. Plettenberg steht bei rund 700'000 Followern.

Plettenberg zeigte sich empört: «Im Gegensatz zu dir werde ich unsere Gespräche vertraulich behandeln», schrieb er. Und fügte an: «Früher warst du für viele ein Vorbild. Auch für mich. Für mich bist du das leider nicht mehr.» Romano hielt fest, dass Plettenberg mit dem «Zirkus» angefangen habe.