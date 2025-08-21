Gemäss Fabrizio Romano ist Manuel Akanjis Wechsel zu Galatasaray so gut wie fix. Der Spieler selbst reagiert verwirrt.

Legende: Läuft er bald in neuen Farben auf? Manuel Akanji. Imago Images/Mark Cosgrove

Die Zeit von Manuel Akanji bei Manchester City könnte in diesem Sommer zu Ende gehen. Trainer Pep Guardiola hat angekündigt, sein Kader ausdünnen zu wollen. Gerade in der Verteidigung der «Citizens» besteht derzeit ein Überangebot. Beim Premier-League-Auftakt am vergangenen Wochenende kam Akanji nicht zum Einsatz.

Akanji antwortet Romano

Seit einigen Tagen wird der 30-jährige Schweizer Internationale mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Am Mittwoch vermeldete der prominente Transfer-Insider Fabrizio Romano auf Social Media, dass zwischen den beiden Klubs eine Einigung erzielt werden konnte. 17 Millionen Euro soll ManCity für Akanji erhalten.

Unkonventionell: Der Spieler selbst reagierte auf ebendiesen Instagram-Post: «Ich weiss nichts davon», schrieb Akanji. Daraufhin löschte Romano seinen Beitrag, gab später allerdings ein Update. Darin hiess es, dass Akanji von Gala noch kein offizielles Angebot erhalten habe, dies jedoch am Donnerstag geschehen werde.

Affaire à suivre.